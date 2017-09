UFCG divulga resultado do Processo Seletivo de Transferência Voluntária 2017.2

foto: ascom

Foi divulgado pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o resultado do Processo Seletivo de Transferência Voluntária (PSTV 2017.2), voltado para alunos oriundos de outras instituições de ensino superior.

Foram aprovados e classificados 47 candidatos para cursos dos campi de Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Pombal e Sousa. A classificação dos candidatos é feita pela média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Veja aqui o resultado.

O cadastramento será feito nesta segunda, dia 18, e terça, dia 19, na coordenação do curso para o qual o candidato foi aprovado. A matrícula em disciplinas acontecerá no dia 02 de outubro e as aulas serão iniciadas dia 09 de outubro.

Caso haja vagas remanescentes, estão previstas chamadas nos dias 21 deste mês (com cadastramento nos 25 e 26) e no dia 04 de outubro (com cadastramento nos dias 09 e 10).