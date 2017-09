UFCG abre vaga para professor efetivo de Nutrição

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) está com inscrições abertas para o concurso público de provas e títulos destinado à contratação de um professor efetivo para o Centro de Educação e Saúde (CES), campus de Cuité. As inscrições acontecem até o próximo dia 22.

A vaga é para professor de Nutrição – Assistente A, Nível I, com carga horária de 40 horas semanais (T-40), dedicação exclusiva e remuneração total de R$ 6.627,43.

A titulação mínima exigida é a graduação em Nutrição e mestrado em Saúde Coletiva, Ciências Sociais, Ciências Nutricionais ou áreas afins.

As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, no horário das 8h às 18h, em dias úteis, no Protocolo Setorial do campus de Cuité (bloco administrativo).

A taxa de inscrição, no valor de R$ 100, deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), exclusivamente no Banco do Brasil.

Veja aqui o edital completo.