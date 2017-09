UEPB vai qualificar servidores da Prefeitura de João Pessoa

Cumprindo uma agenda administrativa em Campina Grande, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, firmou nesta sexta-feira (1º) uma parceria com reitoria da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) com o objetivo de fortalecer a instituição na Capital e de garantir a qualificação de servidores públicos.

Em audiência com o reitor, Rangel Junior, o prefeito solicitou que seja firmado um convênio destinado a beneficiar os servidores públicos municipais com cursos principalmente na área de gestão pública.

Luciano se comprometeu também a identificar um terreno do município onde possa ser erguido, no futuro, o prédio próprio do campus da instituição.

No caso da qualificação, a ideia é reforçar o modelo de gestão por resultados implantado no município e que tem recebido o reconhecimento de instituições nacionais e internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento – que concedeu à Prefeitura o título de uma das melhores experiências de gestão por resultado da América Latina.

A gestão municipal vem desenvolvendo com o BID o programa João Pessoa Cidade Sustentável, que prepara a cidade para os próximos 30 anos e prevê, inclusive, a implantação de uma escola municipal de governança, voltada para a preparação de gestores entre os funcionários públicos.

Nos próximos dias, Luciano Cartaxo estará na sede do banco, em Washington, para discutir os últimos detalhes para contratação de um financiamento de US$ 100 milhões, que vão assegurar as ações previstas no programa, entre elas, a instalação da escola.

“Com planejamento e gestão, estamos conseguindo realizar um programa de obras histórico, com a construção de creches e escolas em novo padrão, mais de 5,5 mil habitações já entregues, a maior rede de UPAs da Paraíba, além de ações em toda a cidade. Portanto, essa parceria com a UEPB vai nos ajudar na administração da cidade hoje e no futuro”, acrescentou Cartaxo.

O prefeito também assumiu o compromisso de identificar um terreno que possa abrigar a universidade em condições melhores.

A UEPB mantém em João Pessoa o seu Campus V, que funciona de forma improvisada dentro da escola estadual José Lins do Rêgo, dividindo o espaço com salas destinadas ao ensino médio, no bairro do Cristo.

O campus oferece atualmente os cursos de bacharelado em Relações Internacionais, Ciências Biológicas e Arquivologia, além de pós-graduação em relações internacionais.

Durante a audiência, ficou acertada uma reunião de trabalho entre as secretarias de Administração e Educação com Eliane de Moura Silva, pró-reitora de Ensino Médio Técnico e Educação à Distância da UEPB, na próxima quarta-feira (6).

“A UEPB é um patrimônio dos paraibanos. Para nós é fundamental que ela seja fortalecida para que possa oferecer à nossa população uma formação de qualidade, preparando profissionalmente os nossos jovens para os desafios do desenvolvimento de João Pessoa e de todo o Estado”, defendeu Luciano.

Também participaram da audiência o chefe de gabinete Hildevânio Macedo e o secretário-executivo de Transparência da Prefeitura, Bira Pereira, além do vice-reitor da UEPB, Flávio Romero.