Turismo Social faz passeio em homenagem a Jackson do Pandeiro

foto: ascom

O Turismo Social do Sesc leva comerciários, dependentes, conveniados e usuários a um passeio por Campina Grande e Alagoa Grande, no estado da Paraíba.

As inscrições começaram nesta quarta-feira, com destino a riquezas históricas, culturais e naturais. O tema da programação é Terra de Jackson do Pandeiro e o roteiro tem uma conotação especial ao músico que faz parte da história paraibana.