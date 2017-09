Trio é preso após sequestro e acidente durante perseguição policial em Campina

Três homens foram presos em flagrante após se envolverem em um acidente durante uma perseguição policial no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, na manhã desse domingo (17).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o trio é acusado de ter sequestrado um homem no momento em que ele passava por um trecho da avenida Floriano Peixoto, no Centro de Campina Grande, provavelmente com a intenção de roubar o carro da vítima, modelo Corolla.

A PM recebeu a informação do que estava acontecendo e deu início a uma perseguição. No momento em que os policiais e os acusados estavam passando no cruzamento das ruas Salvino de Oliveira com Arruda Câmara, já no bairro do Alto Branco, houve uma colisão lateral entre os veículos e os suspeitos foram interceptados.

A vítima foi liberada e os três suspeitos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados por roubo.

Com os acusados a polícia apreendeu um simulacro de pistola.