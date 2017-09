Três pessoas são presas neste domingo em Belém e Guarabira

foto: ascom

Outras três pessoas, entre elas uma mulher, foram presas por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) neste domingo (17), nas cidades de Belém e Guarabira.

A primeira prisão aconteceu no centro da cidade de Guarabira, no início da madrugada, quando dois homens que se encontravam em um estabelecimento comercial se desentenderam. Um deles desferiu um soco na face do outro e a polícia foi chamada até o local.

Os dois foram conduzidos à delegacia e contra o agressor foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por lesão corporal leve.

Ainda durante a madrugada, em Belém, policiais da 3ª Companhia prenderam uma mulher que, com sinais visíveis de embriaguez e junto com outras pessoas, estava praticando desordem e perturbando o sossego dos vizinhos.

No momento em que a guarnição chegou ao local, ela, de forma irônica, desobedeceu ao pedido dos militares para parar com a perturbação. A mulher foi conduzida à delegacia e autuada por perturbação do sossego, desobediência e resistência.

Também em Belém, no início da tarde, um homem foi preso acusado de agredir uma estudante de 13 anos usando o cabo de uma faca peixeira. Quando foi localizado pelos policiais, o homem, que tem 36 anos de idade, ele estava escondido na casa da avó da vítima e reagiu à voz de prisão, sendo necessário contê-lo e algemá-lo. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por violência doméstica e resistência à prisão.