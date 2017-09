Torcedores do Treze comemoram 92 anos do time em Campina Grande

foto: reprodução

Neste sábado, 16, torcedores do Treze Futebol Clube comemoram 92 anos de história do time no Calçadão da Cardoso Vieira, localizado no Centro de Campina Grande.

Segundo o historiador Luciano Mendonça, haverá música, exposição com fotos e textos relembrando a história do Galo da Borborema, como também bolo.

