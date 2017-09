TJPB reduz percentual de penhora sobre faturamento de time paraibano

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba reduziu, na manhã desta terça-feira (12), para o percentual de 35% a penhora sobre faturamento do Treze Futebol Clube, para pagamento de título judicial no valor de R$ 326.960,81.

A decisão, de relatoria do desembargador José Ricardo Porto, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nº 0800562-89.2017.815.0000.

