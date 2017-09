TJPB inicia debate para implantação do Teletrabalho no Judiciário estadual

Em atenção à Resolução nº 227/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autoriza a adoção do teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, uma comissão do Tribunal de Justiça da Paraíba se reuniu, na manhã desta segunda-feira (18), na Sala Branca do TJPB, para debater acerca da implantação do método de trabalho a distância nos 1º e 2º graus de Jurisdição do Judiciário estadual. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador João Benedito da Silva.

A Resolução do CNJ que regulamenta o teletrabalho leva em consideração o princípio da eficiência para a Administração Pública e a necessidade de promover a qualidade de vida dos servidores, entendendo que o avanço tecnológico, a partir da implantação do processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou a distância. Os principais objetivos dessa modalidade são: aumentar a produtividade, economizar tempo e reduzir custos de deslocamento dos servidores e ampliar a possibilidade de trabalho daqueles que têm dificuldade de deslocamento.

Os estudos em torno da viabilidade da adoção do trabalho remoto no Judiciário estadual vêm sendo desenvolvidos desde julho deste ano, quando da autorização por parte do presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que assinou o Ato nº 69/2017, instituindo uma comissão para verificar a possibilidade de implementação do sistema.



Foto: Ascom

Na reunião desta segunda, foram apresentados alguns projetos a propósito da elaboração de uma Resolução que regulamente o Regime de Teletrabalho nas unidades judiciárias do Estado.

O desembargador João Benedito da Silva, que preside a comissão de estudos, informou que, quando for implantado o teletrabalho, este ocorrerá nas formas total e parcial, no que diz respeito à quantidade de dias úteis da semana em que se trabalha a distância. Também foi estabelecida uma Comissão de Gestão do Teletrabalho que, após a implantação da medida, avaliará a eficiência da utilização do trabalho remoto, apontando os resultados e sugerindo aprimoramentos.

Outro aspecto que se destaca na regulamentação é a manutenção da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público interno e externo, definindo que a quantidade de servidores em teletrabalho, por unidade, não ultrapasse os 50% de sua lotação.

“Também ficou acertado que, com a colaboração da Diretoria de Gestão Estratégica, serão estipuladas metas, porque será necessário um acompanhamento da produtividade das pessoas que trabalharão externamente à sua unidade”, acrescentou o magistrado. O desembargador explica, ainda, que, em conformidade com a resolução do CNJ, serão respeitadas algumas prioridades: “primeiro será verificada a adequação de perfil dos servidores, mas terão prioridade, a princípio, os servidores com deficiência ou que tenham filhos, cônjuges ou dependentes com deficiência; e aqueles que tenham habilidades para auto-gerenciar seu tempo”, informou.

O desembargador João Benedito acredita, ainda, ser uma experiência positiva. “Se promovemos a qualidade de vida dos servidores, é benéfico para eles e para o Tribunal, no quesito eficiência”, afirma.

A juíza auxiliar da vice-presidência, Anna Carla Falcão, destaca que, com base nos apontamentos discutidos na reunião desta segunda-feira, serão feitos ajustes no Projeto de Resolução do TJPB que será apreciado na próxima reunião, no dia 25 deste mês. Feitas as adaptações, a minuta passará por uma comissão legislativa e será analisada a possibilidade de emendas, por parte dos desembargadores. Portanto, não há, ainda, previsão para a efetiva instauração do sistema de teletrabalho no Judiciário estadual.

A magistrada acredita que adotar o teletrabalho trará benefícios. “Alguns servidores têm dificuldades de se manter fisicamente no local de trabalho, por questão de deficiência, por exemplo. Se permitirmos que ele trabalhe de forma cômoda, em compatibilidade com o tempo, espaço e condições de mobilidade de que dispõe, ele poderá ter maior produtividade”, avalia.

Presença – Participaram, também, da reunião, os juízes Marcial Ferraz (juiz auxiliar da Presidência) e Eduardo Carvalho; e os diretores Giuseppe Guido, de Tecnologia da Informação; Einstein Leite, de Gestão de Pessoas; e Tony Márcio Leite Pegado, de Gestão Estratégica.