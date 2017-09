Testemunhas de Jeová realizam congresso anual em Campina Grande

foto: divulgação

As Testemunhas de Jeová da região de Campina Grande realizarão seu congresso bíblico anual no Centro Cultural Mastodonte nesta sexta-feira e domingo. As sessões começarão todos os três dias às 9h20 e se estenderão até 16h50, exceto no domingo quando o programa se encerra às 15h30. O tema do programa deste ano é “Não Desista!”.

O evento é aberto ao público em geral. Por três semanas as Testemunhas de Jeová da região estão convidando pessoalmente a todos, de casa em casa e em locais públicos, para assistir ao congresso.

A entrada é gratuita e não se fazem coletas. Os congressos das Testemunhas de Jeová são totalmente financiados por donativos voluntários, e não há comercialização de nenhum tipo de item.

Hoje muitos passam por frustrações na vida e se sentem desanimados. Mas a Bíblia nos diz: “Não desista!”. O congresso deste ano das Testemunhas de Jeová vai dar atenção à mensagem de esperança da Bíblia. Ela nos dá esperança, pois mostra como ter uma vida feliz agora e nos ajuda a olhar com otimismo para o futuro.

Alguns destaques do programa serão as partes sobre: como lidar com situações difíceis como idade avançada, doença e perda de alguém amado na morte, e qualidades que nos ajudam a não desistir (sexta-feira); como educar e proteger os filhos, e lições que podemos aprender de alguns personagens da Bíblia e de alguns animais e árvores (sábado); e o discurso com o tema “Não perca a esperança!” (domingo).

O evento terá vários discursos bíblicos, entrevistas, vídeos curtos e uma minissérie de três partes feita para ajudar as famílias.

Espera-se que mais de 5.000 pessoas assistam a esse programa em Campina Grande. No mundo todo, há mais de 8 milhões de Testemunhas de Jeová em 119 mil congregações.