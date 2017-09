Terremoto no México deixa pelo menos 47 mortos

Pelo menos 47 pessoas morreram nos estados de Morelos e do México devido ao terremoto de magnitude 7 na escala Richter que sacudiu nesta terça-feira (19) a região central do México.

O abalo sísmico, de 7 graus de magnitude na escala Richter, derrubou pelo menos 10 edifícios em distintas áreas da Cidade do México, como as colônias Condesa, Del Valle, Narvarte, Centro, Coyoacán e Xochimilco, entre outras. A informação é da EFE.

O sismo, que sacudiu fortemente a capital mexicana nesta tarde, também causou numerosos cortes no serviço elétrico, vazamentos de gás e interrompeu o serviço de telefonia, bem como das linhas de metrô.

Após perceber o movimento sísmico, cidadãos que moram e trabalham em edifícios altos da capital puderam ver os desabamentos de vários imóveis nas colônias de Condessa e Roma.

No sul da cidade, em Coyoacán, a Igreja de São João Batista sofreu danos em uma das suas torres, enquanto em Xochimilco desabou a paróquia de San Bernardino. Nesta região um morador registrou o forte movimento da água dos canais, onde uma onda gigante se formou.

Em todas as áreas afetadas houve danos em edifícios, alguns dos quais ficaram colapsados. Caíram vários tapumes e se desprenderam fachadas de prédios de apartamentos e edifícios públicos. As atividades escolares foram suspensas até novo aviso, da mesma forma que a sessão na bolsa da Cidade do México, para proteger a segurança dos funcionários e das instalações.

Pânico

O tremor gerou numerosas cenas de pânico na capital do país e ocorreu duas horas depois de a população ter saído às ruas de todo o país em uma simulação para lembrar o terremoto de 1985 que causou milhares de mortes.

Desta vez o sismo foi sentido na Cidade do México com mais força que o registrado no último dia 7 de setembro, de magnitude de 8,2 na escala Richter, dado que o epicentro foi mais próximo. Este sismo do dia 7, o mais poderoso desde 1932 no país, deixou 98 mortos no sul do país, sendo 78 em Oaxaca, 16 em Chiapas e quatro em Tabasco.