Termina em Campina Grande programação da Semana do Folclore

Iniciada na última segunda-feira (28) termina na tarde desta sexta-feira (1º), nas dependências da Biblioteca Municipal de Campina Grande, a Semana do Folclore com a apresentação da atriz e comediante Fátima Ribeiro, responsável pela contação de história e de André Canuto (Neto do saudoso palhaço Major Palito) com teatro e música infantil.

A Semana do Folclore foi promovida pela Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria de Educação.

Este ano, a semana teve como público alvo os alunos do 4º ano das Escolas do Sistema Municipal de Ensino.

Foto: Codecom/CG

A proposta da Secretaria de Cultura é despertar nas crianças a conscientização, o amor pelas tradições culturais, espirituais, materiais e imateriais que formam esse conjunto de tradições do folclore brasileiro.

O folclore é a cultura de um povo, o conjunto das tradições culturais dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos indivíduos de determinada nação ou localidade.

Na programação da Semana do Folclore foram feitas apresentações de teatro, música e contação de história com a participação de pessoas conhecidas do meio artístico campinense, como a atriz Arli Arnaud, responsável pela revitalização do Teatro de Rua de Campina Grande e Fátima Ribeiro (Boneca Clarita).

Os alunos da Escola Municipal Anis Timani participam na tarde desta sexta-feira, do encerramento da programação.

Durante a Semana do Folclore os alunos das Escolas Municipais Maria das Vitórias, Adalgisa Amorim, Professor Eraldo César, e CEAI Governador Antônio Mariz estiveram na Biblioteca Municipal.

De acordo com o gerente municipal dos Museus e da Biblioteca, Walter Tavares, a semana foi um sucesso e atingiu os seus objetivos.

Ele acrescentou que a equipe da Educação ficou encantada com o espaço e que é ideal para a realização de eventos temáticos.