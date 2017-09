Técnico do Botafogo-PB considera empate injusto e garante que time não vai cair

foto: divulgação/Botafogo

Mais uma vez o Botafogo-PB ficou no quase. O empate sem gols contra o ASA-AL, deixou o estádio Almeidão em um silencio assombroso ao término do jogo. A partida marcou a estreia de Ramiro Souza no comando do time. A torcida, como sempre, esteve ao lado do treinador, carismático e adorado pelos botafoguenses.

Para não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, o Botafogo-PB vai secar o Moto Club-MA, que enfrenta o Cuiabá-MT na tarde de hoje, às 16h, no Castelao. Só a vitoria faz o clube maranhense empurrar o Belo para o Z2.

veja matéria completa aqui