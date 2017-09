TCE julga prestação de contas de 5 prefeituras e 36 câmaras

O Tribunal de Contas da Paraíba vai se reunir, nesta quarta-feira (6), para a análise de 58 processos neles incluídos as prestações anuais de contas de cinco Prefeituras e de 36 Câmaras de Vereadores.

Constam da pauta do TCE as contas dos atuais prefeitos de Tacima (Erivan Bezerra Daniel, exercício de 2015) e de Matinhas (Maria de Fátima Silva). Também, as dos ex-prefeitos de Areia de Baraúnas (Vanderlita Guedes Pereira, 2014), Santa Cruz (Raimundo Antunes Batista, 2015) e Duas Estradas (Edson Gomes de Luna, 2015).

Foto: Ascom

As Câmaras Municipais com prestações de contas inscritas nessa mesma pauta são as de Cacimba de Areia, Vista Serrana, São José do Bomfim, São Francisco, Igaracy, Curral Velho, Nova Olinda, Boa Ventura, Serra Grande, São Domingos, Assunção, Sertãozinho, Mulungu, Cacimba de Dentro, Pirpirituba.

Ainda, Logradouro, Riachão, Jacaraú, Jericó, Manaíra, Cabaceiras, Algodão de Jandaíra, Vieirópolis, Gurjão, Parari, Montadas, barra de Santana, Barra de São Miguel, São José de Espinharas, Santa Luzia, São Domingos do Cariri, Salgadinho, Lagoa, São José dos Ramos, Caldas Brandão e Paulista.

Órgão presidido pelo conselheiro André Carlo Torres Pontes, o Tribunal de Contas do estado reúne-se, ordinariamente, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pela TV TCE-PB (Canal no Youtube).