TCE julga contas de seis prefeituras e seis Câmaras de Vereadores

Contas anuais oriundas de seis prefeituras e seis Câmaras de Vereadores compõem, em meio a outros processos, a pauta de julgamentos do Tribunal de Contas do Estado para esta quarta-feira (20).

O TCE verificará, na ocasião, as prestações de contas dos prefeitos de Pedra Branca (Allan Feliphe Bastos de Sousa, exercício de 2014), de Tacima (Erivan Bezerra Daniel, 2015) e de Matinhas (Maria de Fátima Silva, 2016).

Foto: Ascom

Também, as dos ex-prefeitos de Boa Ventura (Maria Leonice Lopes Vital, 2014), Camalaú (Jacinto Bezerra da Silva, 2015) e Patos (Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, 2012).

Este último processo é remanescente da sessão da semana passada, quando sofreu pedido de vista formulado pelo conselheiro Marcos Costa.

As Câmaras Municipais com prestações de contas na mesma pauta são as de Taperoá, Coxixola, Emas, Teixeira, Picuí e Riacho de Santo Antonio, todas referentes ao exercício de 2016.

O TCE reúne-se, ordinariamente, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pela TV TCE-PB (Canal no Youtube).