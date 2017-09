Suspeito que utilizava bloqueadores de alarmes para roubar é preso em CG

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho da 6ª Delegacia de Distrital, em Campina Grande, com o apoio da Delegacia de Homicídios, deu cumprimento, na manhã desta terça-feira (12), a mandado de prisão preventiva em desfavor de Leigson Rodrigo Batista, 34 anos, suspeito da prática de furtos de objetos que são deixados dentro de veículos, utilizando para tanto de um dispositivo que bloqueia o sinal do controle veicular para trancamento das portas e acionamento do alarme.

Conforme informações policiais, consta na investigação que Leigson, utilizando esse equipamento, conseguiu ter acesso ao interior do veículo com facilidade e destreza, subtraindo objetos de carros estacionados sem nenhum sinal de arrombamento.

Os furtos foram realizados no bairro do Catolé e, possivelmente, em outros bairros de Campina Grande, investigados pela Polícia.

A ação policial foi realizada no conjunto João Paulo II na hora que o suspeito estava saindo de sua residência, e com ele foi apreendido o equipamento bloqueador.

Durante interrogatório, na 6ª DD, foi constatado que contra o acusado existia outro mandado judicial de prisão em decorrência da prática de fato criminoso semelhante, em outros bairros da cidade.

Leigson Rodrigo está recolhido na carceragem da Central de Polícia, no bairro do Catolé, aguardando audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande.