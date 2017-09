Suspeito de tentativa de homicídio em Pilar é detido com arma do crime

A Polícia Militar frustrou a fuga do suspeito de tentar matar, na noite dessa terça-feira (5), um homem de 20 anos, na localidade conhecida como Serventia, na cidade de Pilar.

O homem é vendedor de água e tem 28 anos. Ele foi interceptado quando tentava deixar a cidade no caminhão em que trabalha.

Foto: Secom/PB

Os policiais fizeram uma busca no veículo e encontraram a arma usada para tentar tirar a vida da vítima, um revólver calibre 38, inclusive com as cápsulas das munições que foram usadas.

Ele confessou o crime, mas não revelou o motivo.

A vítima tinha sido socorrida para o Hospital Regional de Itabaiana, mas depois foi transferida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece em estado clínico estável.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Ingá.