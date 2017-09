Suspeito de roubo é preso por policiais civis e militares em Alhandra

Numa ação integrada das Polícias Civil e Militar da Paraíba, por meio de mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, foi preso, na manhã desta sexta-feira (1), em João Pessoa, Jelcean Mendes da Silva, 40 anos, pela prática do crime de roubo/assalto, fato ocorrido no dia 29 de agosto de 2017 no município de Alhandra, Litoral Sul paraibano.

De acordo com o delegado Aneilton Castro, seccional da cidade de Alhandra, o suspeito, juntamente com mais dois indivíduos, estão sendo apontados como os autores de terem praticado um roubo a uma residência de onde foi subtraída uma grande quantidade de dinheiro e cheques.

A polícia está trabalhando para localizar e prender os outros dois suspeitos. Apesar de o preso negar a sua participação, as investigações policiais dão conta de que o veículo pertencente a Mendes foi visto próximo à localidade onde foi realizado o roubo.

Segundo a autoridade policial, no momento da prisão, o investigado negou a sua participação no referido crime.

O próprio se diz acusado de ter praticado 14 homicídios na cidade de João Pessoa, no entanto, disse que só responde a dois, sendo réu confesso nesses dois homicídios.

Jelcean já cumpriu 18 anos de prisão em regime fechado e atualmente estava cumprindo pena no regime semiaberto na Penitenciária Média, no bairro de Mangabeira, zona sul da Capital, local onde foi cumprido o mandado de prisão.

O preso deve passar por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.