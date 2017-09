Suspeito de roubo de veículos é preso em Santa Rita

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (5), o principal suspeito de tomar dois carros por assalto no mesmo dia, tendo como vítimas motoristas de transporte alternativo.

O acusado, de 27 anos, foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 7º Batalhão, na entrada do distrito de Odilândia.

A PM interceptou o acusado em um Chevrolet Celta, roubado minutos antes no Alto das Populares.

Foto: Secom/PB

Com ele, a PM apreendeu também o simulacro de pistola que era usado para intimidar e ameaçar as vítimas.

Após a prisão, os policiais militares descobriram que o mesmo homem foi responsável por roubar, durante a tarde, um Chevrolet Corsa Classic, no mesmo bairro.

A PM fez diligências e também recuperou o veículo.

O suspeito foi apresentado na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita. Ele se passava por passageiro, atuava usando boné e óculos de lentes espelhadas para dificultar a identificação. Ele pegava a corrida e, no trajeto, quando ficava com o último passageiro, anunciava o roubo, mandava o motorista descer e levava o veículo.