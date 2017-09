Suspeito de realizar mais de 30 assaltos é preso na região de Pombal

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar da cidade de Pombal, região do Sertão da Paraíba, resultou na prisão, na madrugada desta sexta-feira (8), de Erique Florêncio da Silva, 25 anos, apontado como sendo responsável pela prática de vários assaltos a estabelecimentos comerciais naquele município.

O homem foi localizado e preso na cidade de São Bentinho, onde estava escondido na casa de um parente.

De acordo com levantamentos da Polícia, colhidos por meio de depoimentos de testemunhas, o homem, nos últimos meses, vinha praticando uma espécie de arrastão a postos de gasolina, mercadinhos, farmácias e residências.

Os levantamentos dão conta de que o suspeito está envolvido em mais de 30 assaltos na região de Pombal e cidades adjacentes, o último praticado teria sido ao Posto de Combustível Gavel.

A ação contou com o apoio da equipe de Rádio Patrulha, sob o comando do 1º sargento Gomes, juntamente com a equipe do destacamento policial da cidade de São Bentinho e Força Tática.

Segundo informações policiais, há algumas semanas, diligências foram iniciadas no intuito de identificar responsáveis por assaltos naquela localidade, como também localizar o paradeiro de Erique, que foi preso na casa de sua sogra, onde estava homiziado.

Com ele, foram encontrados um anel dourado com iniciais gravadas, três relógios e um celular, frutos de roubo, além de um blusão camuflado e uma faca peixeira. O suspeito e todo material foram encaminhados para a delegacia de Pombal para procedimentos judiciais.