Suspeito de integrar organização criminosa é preso na região de Sousa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo realizado pelas equipes da Delegacia de Roubos e Furtos e Grupo Tático Especial da cidade de Sousa, no sertão paraibano, apreendeu, nessa terça-feira (5), seis armas de fogo, dentre elas, dois revólveres calibre 38 e quatro espingardas de diversos calibres, e ainda prendeu uma pessoa suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por negociações de armas para práticas de diversos crimes na região.

De acordo com informações do delegado seccional da Sousa, Sylvio Rabello, a prisão se deu durante uma investigação realizada no intuito de localizar a associação criminosa, responsável em promover diversos assaltos em municípios adjacentes da cidade de Sousa.

As informações chegaram até a Polícia pelo telefone 197, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social, que tem sigilo absoluto.

Durante diligências, os policiais identificaram João Diniz Batista, 38 anos, que, ao perceber a chegada da polícia, escondeu as armas e fugiu.

A polícia intensificou as buscas localizando e prendendo João Diniz no município de São José da Lagoa Tapada.

As armas foram localizadas e apreendidas, logo em seguida, em um esconderijo que pertencia ao suspeito, que seria responsável pelos alugueis ou empréstimos dos armamentos para as práticas de crimes naquela localidade.

“Consideramos a ação exitosa que visou tirar as armas de circulação e prender integrantes da quadrilha responsável pelos armamentos e práticas de assaltos aqui na nossa região”, ressaltou Sylvio Rabello.

O preso foi conduzido para a delegacia de Sousa, onde aguarda decisão judicial.