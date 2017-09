Suspeito de integrar grupo de explosão a banco é preso com 50 kg de droga em Campina

A Polícia Militar apreendeu 50 kg de maconha, na madrugada desta quarta-feira (13), entre as cidades de Campina Grande e Boa Vista, no Agreste da Paraíba.

A droga veio do estado de Pernambuco em um carro, trazida por um homem de 31 anos, que é suspeito de integrar uma quadrilha que pratica ações contra agências bancárias na Paraíba e em Pernambuco.

Conforme informações do comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Lamark Victor, a apreensão aconteceu após a PM receber informações sobre um carro abandonado às margens da BR-412, que liga as cidades de Boa Vista e Campina Grande.

“Quando a guarnição chegou, não tinha ninguém no carro, mas as pessoas disseram que o condutor do veículo tinha ido a um posto de combustíveis que fica próximo. Ele foi encontrado e, a princípio, negou que estaria no carro, mas logo depois confessou e disse que trouxe a droga da cidade de Petrolina, em Pernambuco”, detalhou.

Ao revistar o veículo, os policiais encontraram a droga dentro do porta-malas. Ao consultar a identidade do suspeito, que é paraibano, a equipe policial descobriu que ele já responde em liberdade pelos crimes de porte ilegal de arma e receptação, além de ser suspeito de integrar uma quadrilha de ações criminosas contra agências bancárias nos dois estados.

O preso foi apresentado com a droga na Central de Polícia Civil, em Campina Grande.