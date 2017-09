Supremo sinaliza que provas da JBS estão preservadas

A eventual revisão dos benefícios acertados na delação premiada dos empresários Joesley Batista e Ricardo Saud, do Grupo JBS, não deve invalidar as provas já apresentadas pelo dono e o executivo da JBS.

Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos seis são contra a anulação de todas as provas, de acordo com o jornal O Globo.

Decano do STF, o ministro Celso de Mello (foto) disse que há, no mínimo, três precedentes nesse sentido na Corte.

O ministro Luiz Fux defendeu a prisão de Joesley e Saud após a divulgação da gravação da conversa dos dois, que pode levar à anulação dos benefícios da delação.

Para Fux, os delatores deveriam ir do “exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda” (presídio do Distrito Federal).

*Fonte: OGlobo.com