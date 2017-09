STTP sugere mudanças na lei que criou a Zona Azul em Campina Grande

Criada por força de lei no ano de 1995, a Zona Azul do centro da cidade de Campina Grande tem atualmente mil vagas de estacionamento.

Os espaços são administrados pela União Campinense de Equipes Sociais (Uces), Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Cooperativa Paraibana de Pessoas com Deficiência.

Apenas 10% do valor arrecadado é destinado à Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, para a impressão do talão de cobrança. Pelo menos 50% do montante é destinado à Uces e o restante dividido entre os dois outros entes.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista à Rádio Campina FM, o superintendente da STTP, Félix Neto, disse que a lei da criação da Zona Azul é precária e pode ser mudada pela Casa Legislativa municipal.

Ele ressaltou que desde que foi implantada, as três entidades são as exploradoras dos espaços e detentoras dos recursos e não existe prazo de validade, pela legislação, para que elas sejam substituídas.

– Essas entidades ocupam o espaço por força de lei, então o legislador municipal define quais as entidades que podem administrar a Zona Azul. Na época junina, foi criado pela Câmara de Vereadores, a Zona Azul Social e este também foi definido quais entidades que podem explorar. A lei define que a Câmara pode definir quem são essas entidades, evidentemente que fiscalizado pela STTP, mas toda administração, arrecadação, controle de operadores é feita por essas entidades – disse Félix.

A reportagem da Rádio Campina FM revelou que, pelo menos no último mês de agosto, a arrecadação da Zona Azul ficou em torno de R$ 200 mil, levando em consideração os 10% repassados à STTP.

Mas, segundo revelou a superintendência, o único controle que existe é sobre o número de talões que a STTP emite.

– Em média, as entidades pegam 200 talões na STTP, cada com 50 folhas. Custa R$ 2,00 cada um, então cada talão desse representa uma arrecadação de R$ 20 mil. A única forma de controle que temos é através da retirada dos talões. A prestação de contas que é feita junto à STTP é em cima do que é repassado para a entidade, no caso a quantia de 10% daquilo que é arrecadado por eles. Às vezes os valores repassados não dão nem para custear os talões que são efetivados. Isso mostra que o controle operacional administrativo é integralmente das três entidades – disse o superintendente.

Félix ressaltou também que existem sistemas tecnológicos já implantados em outras cidades, para controlar tanto a arrecadação quanto o número de vagas ocupadas, as que estão livres e ainda a prestação de contas. O sistema já é tema de discussão entre a STTP e as entidades.

*As informações são da Rádio Campina FM.