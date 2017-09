STTP reabre canteiro em avenida de Campina para funcionamento de semáforos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP, continua executando serviços do projeto de sinalização vertical e horizontal da quarta etapa do projeto de binário no bairro Cruzeiro.

Foto: Codecom/CG

Após implementação de semáforos no cruzamento do call center da avenida Almirante Barroso, na manhã desta terça-feira, 5, a STTP realizou a reabertura do canteiro central da avenida , também no trecho do Colégio Panorama.

Nessa etapa também serão executados os serviços de pintura de faixas de orientação e retenção, faixas de pedestres (sinalização horizontal) e a implantação de placas de indicação (sinalização vertical), objetivando orientar pedestres e condutores de veículos para que tenham atenção na nova sinalização do local.

Foto: Codecom/CG

O grupo de semáforos instalado pela STTP permitirá com segurança o acesso de veículos oriundos da rua Pedro Otávio de Farias (binário do Jardim Paulistano), cruzando a Av. JK, fazendo interligação para a Avenida Almirante Barroso, através das ruas Celso Cunha e Otávio Amorim (call center), garantindo melhoria do fluxo de veículos, sem necessariamente ter que utilizar a rotatória da JK.