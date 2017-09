STTP lamenta onda de violência contra instalações da autarquia

Em uma nota enviada à imprensa, a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande lamentou a explosão de um caixa eletrônico na madrugada desta terça-feira, 09, na sede da entidade.

Confira a nota:

A Superintendência de Transito e Transportes Públicos, torna público que lamenta mais uma vez que tenha sido alvo da violência urbana que assola Campina Grande e a Paraíba, quando na madrugada desta terça-feira, 19, bandidos invadiram a área interna do anexo de trânsito para explodir um caixa eletrônico.

Infelizmente, há meses essa superintendência vem tentando e alertando junto ao Banco Bradesco para a retirada daquele terminal de atendimento, de dentro da instituição. Vários ofícios com esse pedido foram protocolados na gerencia da instituição financeira, somado as inúmeras ligações telefônicas, e que de nada adiantaram para a resolução da solicitação.

Estamos perplexo com mais um ato de violência contra as instalações da STTP, onde no local atingido pela explosão realizamos ha pouco tempo a aquisição de equipamentos de sinalização, novos armários e outros materiais de trabalho dos agentes, acompanhado de reformas no prédio, e que foram destruídos causando um prejuízo razoável para os cofres públicos, mesmo a instituição financeira informando que será restituído.

Graças a Deus nossos funcionários não foram atingidos fisicamente. Estão sim abalados pelo trauma psicológico, mas recebendo apoio jurídico e social da nosso setor administrativo e de recursos humanos.

Quanto a possíveis registros da ocorrência, nosso setor de informática está trabalhando para a recuperação de imagens para serem entregues as autoridades competentes para as devidas investigações.