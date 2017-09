STTP explica montante de multas e ressalta melhorias no trânsito em Campina Grande

O superintendente da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande), Félix Araújo Neto, comentou acerca do montante de multas arrecadados no primeiro semestre de 2017, que superou em mais de R$ 150 mil todo o ano de 2016.

De acordo com ele, dois fatores influenciaram bastante no aumento da arrecadação, que foi o aumento do valor das multas, definido em Lei, e a implantação de radares eletrônicos, previstos para reduzir o número de acidentes em Campina Grande.

– O valor da multa foi elevado, por exemplo, para quem for flagrado usando celular ao dirigir. A multa hoje é quase o triplo do que era no ano passado, para quem estaciona em vaga de idoso, a multa praticamente dobrou. Houve uma intervenção legislativa no sentido de elevar esses valores de multa, e isso resultou numa elevação maior do que seria a arrecadação prevista. Ainda foram implantadas 13 lombadas eletrônicas em cruzamentos perigosos, que tem surpreendido pela velocidade que muitos motoristas trafegam, o que gera multas com um valor muito alto – disse.

Foto: Paraibaonline

Félix ressaltou ainda que as multas são aplicadas pelos agentes de trânsito e pelas lombadas eletrônicas. Levando em consideração a primeira, o superintendente disse que houve uma redução significativa entre as multas aplicadas durante toda a gestão de Romero Rodrigues, se comparar com a gestão anterior.

Com relação aos radares, Araújo disse ainda que as 13 lombadas implantadas na cidade fizeram reduzir em muito o número de mortes por acidentes e sinistros em geral.

– Implantamos um na avenida Floriano Peixoto, na altura do Maxxi Atacado, e houve redução de 8% no número de acidentes. Na Manoel Tavares, com dois relógios implantados, a redução se deu em 68%. Na Vigário Calixto, houve uma redução de 62% e também zerou o número de mortes no local. No cruzamento da avenida Brasília, a redução foi de 60%. Na entrada de Campina Grande, pela avenida Portugal, de 67%. Esses números, do ponto de vista de redução de acidentes, têm sido satisfatórios. Evidentemente que com isso há um incremento de multa – ressaltou.

Além disso, o superintendente ainda falou sobre as campanhas educativas que são realizadas na cidade, desde a atuação nas escolas municipais e particulares, até junto ao adultos, e a preocupação do uso de celulares e aplicativos, que tem provocado acidentes por tirar a atenção dos motoristas.

Salientou ainda que a arrecadação com as multas serve para implementar melhorias e reduzir custos extras.

De acordo com ele, a prefeitura municipal adquiriu uma fábrica de semáforos que tem reduzido em 60% os custos na aquisição de novas peças e melhorado a sinalização na cidade, através de um caminhão de sinalização.

*As informações são da Rádio Campina FM.