Sobe para 5 o número de bandidos mortos após troca de tiros com a polícia

Foto: Reprodução/TVPB

Subiu para cinco, o número de bandidos que morreram após confronto com a Polícia Militar da Paraíba e do Rio Grande do Norte neste domingo.

Eles foram perseguidos após tentarem explodir os caixas eletrônicos de uma agência bancária na cidade de Brejo do Cruz, no Sertão paraibano.

Os policiais conseguiram encurralar os bandidos em uma casa na zona rural do município de Janduís, no Rio Grande do Norte. Eles reagiram e iniciaram uma troca de tiros que durou 20 minutos e culminou com a morte dos cinco.

Um policial também foi baleado no confronto, mas passa bem. Os cinco criminosos mortos foram identificados e são naturais do estado do Rio Grande do Norte.

Quatro suspeitos conseguiram fugir do cerco policial e ainda são procurados.