SMS de João Pessoa realiza ação educativa sobre Saúde e Meio Ambiente em escolas

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, por meio do Conselho Distrital de Saúde do Distrito Sanitário I, realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 8h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lynaldo Cavalcante de Albuquerque, no Bairro das Indústrias, uma ação de educação em saúde sobre Saúde e Meio Ambiente.

A ação contará com a participação de representantes da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses (GVAZ), Emlur e Polícia Militar Ambiental.

A ação abordara o tema ‘Saúde e Meio Ambiente: os impactos do lixo jogado de modo inadequado, no meio ambiente e para a saúde’ e contará com exposição de materiais educativos da vigilância ambiental e da Emlur, palestras sobre o tema, ministradas pela Polícia Militar Ambiental e Vigilância Ambiental e apresentação do grupo Baticumlata da Emlur.

De acordo com integrante do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), e uma das organizadoras do evento, Joana Santos, o tema foi pensado e discutido em reunião do Conselho Distrital.

“A comunidade tem sofrido bastante por conta do descarte inadequado do lixo, então essa ação vem para reforçar a importância do descarte correto e consciente e os prejuízos que o descarte incorreto ocasiona para a população e para o meio ambiente”, explica.