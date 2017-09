Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Paraíba participam de Desfile Cívico em João Pessoa

O Sistema Fecomércio participa, mais um ano, do tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro em João Pessoa. A Fecomércio demonstra o quanto é importante fortalecer e apoiar os comerciários do estado, que junto com o Sesc leva para a Duarte da Silveira o trabalho social realizado para os comerciários, dependentes, usuários e comunidade em geral. Já o Senac, apresenta a instituição que qualifica o trabalhador paraibano há mais de 70 anos.

Através deste desfile, o público pode conhecer de perto como a Fecomércio atua junto com os comerciários fortalecendo as relações e dando todo o suporte necessário para o desenvolvimento das áreas do comércio, de bens, serviços e turismo.

O Sesc na Paraíba propaga as suas vocações: educação, saúde, lazer, cultura e assistência, levando serviços e atividades de qualidade nas unidades físicas e móveis atendendo e modificando diariamente a vida dos cidadãos por todo o estado.

O Senac promove qualificação profissional, por meio dos cursos de capacitação, técnicos e pós-graduação nas modalidades presenciais e à distância. A instituição oferece aos paraibanos formações nas áreas de mercado como: gestão, beleza, saúde, informática, hospitalidade, lazer, gastronomia, turismo, moda, meio ambiente, comércio, comunicação e design.

Desfilam na avenida alunos e profissionais qualificados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem que também demonstra sua preocupação com a educação ambiental.

As unidades móveis do Sesc e do Senac levam educação, saúde e assistência para várias localidades do estado. O Bibliosesc desfila com seu acervo de mais de três mil exemplares e o OdontoSesc surpreende pela qualidade de suas instalações que realizam tratamentos odontológicos gratuitos. O Mesa Brasil Sesc modifica a vida das comunidades através de doações, oficinas e palestras que combatem o desperdício de alimentos.

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher, que leva exames preventivos gratuitos e atividades educativas para as mulheres, também participa do desfile. E as carretas-escolas do Senac Móvel permitem que o público se capacite nas áreas de Beleza, Informática, Comércio, Gestão, Saúde, Turismo e Hotelaria.