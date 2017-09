Sintab se reúne com secretária para discutir problemas das creches em Campina

foto: ascom

Dando continuidade à luta pela melhoria nas condições de trabalho para os servidores que atuam nas creches municipais de Campina Grande, a direção do Sintab esteve reunida com a secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, na manhã da última quarta-feira, 06.

Para o coordenador de comunicação do Sindicato, Napoleão Maracajá, o encontro foi positivo em alguns aspectos.

“Um ponto positivo foi ela ter reconhecido os problemas apontados pelos servidores e encaminhados via Sindicato. Estamos mandando no máximo até a próxima terça-feira, 12, um documento com todos estes pontos detalhados e vamos esperar a manifestação dela por escrito. Se nada for resolvido, nós vamos acionar o Ministério Público (MP), como já fizemos outras vezes, para que o município cumpra seu papel e garanta as condições necessárias para os trabalhadores realizarem os melhores serviços para a população”, explicou.

Ainda segundo Napoleão, o Sintab irá protocolar também uma ação ao MP, “para que o órgão intervenha junto ao município, exigindo concurso para todas as áreas, já que o número de prestadores de serviço é muito grande, o que acaba prejudicando quem estudou e se preparou para fazer carreira no serviço público”.

Nos próximos dias a entidade irá convocar nova assembleia geral, para apresentar o resultado da reunião com a secretária, apontar o que será encaminhado via MP e definir novas estratégias de trabalho junto aos servidores.