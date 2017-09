Sinfônica faz VII Concerto Oficial da temporada neste sábado em João Pessoa

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP) apresenta neste sábado (2), às 18h, no Auditório Celso Furtado do Centro Cultural Ariano Suassuna, o 7º Concerto Oficial da Temporada 2017.

A apresentação é fruto de uma parceria entre a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), através do Centro Cultural Ariano Suassuna. A entrada é gratuita.

Foto: Secom/JP

Com regência do maestro Laércio Diniz, regente titular da OSMJP, e a participação dos cantores Fellipe Oliveira (barítono), Dayane Maciel (soprano), Einstein Felinto (tenor), Lucas Barreto (barítono), Lucíola dos Santos (soprano), Nísia Sousa (soprano) e Sandro Lima (barítono), a Sinfônica Municipal vai fazer uma homenagem as óperas do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

No programa do concerto, 12 árias de quatro óperas importantes de Mozart, como “Le Nozze di Figaro” (“As bodas de Figaro”), uma das óperas mais populares do compositor; “Die Zauberflöte” (“A Flauta Mágica”), lançada dois meses antes da morte do autor; “Così fan Tutti” (“Assim fazem Todas”), composta em 1789; e “Don Giovanni”, considerada uma das obras-primas da história da música.

Segundo o maestro Laércio Diniz, esta apresentação abre espaço para jovens talentos, como o professor Fellipe Oliveira, que tem uma carreira internacional como cantor.

“Este concerto é forma de mostrar o grande talento dos nossos jovens cantores, e incentivar o canto lírico no Nordeste através da obra do grande gênio da música W.A. Mozart”, disse o regente titular da OSMJP.