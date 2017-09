Sine vai receber R$ 12,5 milhões para manutenção

O Ministério do Trabalho vai liberar em setembro R$ 12,5 milhões para manutenção do Sistema Nacional de Emprego (Sine) nos estados do Paraná e de Goiás e no município de Campina Grande (PB).

O recurso será utilizado para garantir serviços como a intermediação de mão de obra e o acesso ao programa do Seguro-Desemprego.

Em 2017, o ministério disponibilizou mais de R$ 13,5 milhões para o Sine, contemplando os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e os municípios de Londrina (PR), Contagem (MG), e a capital fluminense.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que apesar dos reajustes nas contas públicas, não se pode medir esforços para oferecer um serviço de excelência aos trabalhadores.

Os repasses de recursos são feitos a partir de convênios firmados entre o Ministério do Trabalho, estados e municípios.

O Sine tem mais de 2 mil unidades de atendimento espalhadas por todo o país e foi desenvolvido pelo Banco Nacional de Empregos para contribuir com o mercado de trabalho. O sistema tem 8 milhões de currículos cadastrados.