Sine-PB disponibiliza mais de 200 vagas de emprego em cinco cidades paraibanas

foto: Secom/PB

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (4), 252 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita e Bayeux. A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50), em João Pessoa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande). Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Confira as vagas:

SINE JOÃO PESSOA – 155 VAGAS

50 – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

40 – AUXILIAR DE LINHA PRODUÇÃO

08 – GARÇOM

07 – COZINHADOR DE MOLHOS E CONDIMENTOS

06 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

06 – PEDREIRO DE ACABAMENTO

06 – PEDREIRO DE ALVENARIA

06 – SERVENTE DE OBRAS

05 – ATENDENTE DE LANCHONETE

04 – CHAPISTA DE LANCHONETE

03 – AUXILIAR DE COZINHA

03 – BARMAN

02 – COORDENADOR DE RESTAURANTE

02 – PASTELEIRO

01 – ALINHADOR DE RODAS

01 – ARQUIVISTA

01 – DESENHISTA IND. GRÁFICO (DESEGNER GRÁFICO)

01 – FARMACÊUTICO

01 – MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

01 – TÉC. DE PLAN. E PROGR. DA MANUTENÇÃO

01 – TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

SINE CAMPINA GRANDE – 48 VAGAS

30 – AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS

10 – VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE

02 – ATENDENTE DE TELEMARKETING

01 – ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA)

01 – MECÂNICO DE BICICLETAS

01 – PROMOTOR DE VENDAS

01 – SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS)

01 – SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

01 – TÉCNICO EM ANÁLISE QUÍMICA

SINE GUARABIRA – 31 VAGAS

20 – COSTUREIRA EM GERAL

05 – AJUDANTE DE MOTORISTA

04 – MOT. DE CAMINHÃO (ROTAS REGIO. E INTERNAC.)

01 – RECEPCIONISTA ATENDENTE

01 – SUPERVISOR COMERCIAL

SINE SANTA RITA – 15 VAGAS

03 – BORRACHEIRO

03 – CALDEIREIRO SERRALHEIRO

03 – DESTILADOR

03 – ELETRICISTA DE REDE AÉREA DE TR. DE VEÍCULOS

01 – FARMACÊUTICO

01 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE

01 – TÉCNICO EM FARMÁCIA

SINE BAYEUX – 03 VAGAS

01 – SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

01 – SUSHIMAN

01 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE