Sine-PB disponibiliza 247 vagas de emprego em cinco cidades paraibanas

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (11), 247 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita e Bayeux. A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50), em João Pessoa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Confira as vagas:

SINE JOÃO PESSOA – 145 VAGAS

50 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

40 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

08 GARÇOM

07 COZINHADOR DE MOLHOS E CONDIMENTOS

06 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

05 FATURISTA

05 CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

04 CHAPISTA DE LANCHONETE

03 BARMAN

02 COORDENADOR DE RESTAURANTE

01 TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

01 TÉC. DE PLAN. E PROGR. DA MANUTENÇÃO

01 SUSHIMAN

01 SERRALHEIRO

01 SERIGRAFISTA

01 PASTELEIRO

01 MÉDICO DO TRABALHO

01 MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

01 MANICURE

01 GERENTE DE MERCEARIA

01 FONOAUDIÓLOGO

01 DESEGNER GRÁFICO

01 COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

01 BORDADOR

01 ALINHADOR DE RODAS

SINE CAMPINA GRANDE – 48 VAGAS

30 AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS

10 VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE

02 ATENDENTE DE TELEMARKETING

01 TÉCNICO EM ANÁLISE QUÍMICA

01 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

01 SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS)

01 MECÂNICO DE BICICLETAS

01 FERRAMENTEIRO

01 ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA)

SINE GUARABIRA – 31 VAGAS

20 COSTUREIRA EM GERAL

05 AJUDANTE DE MOTORISTA

04 MOT. DE CAMINHÃO (ROTAS REGIO. E INTERNAC.)

01 SUPERVISOR COMERCIAL

01 RECEPCIONISTA ATENDENTE

SINE SANTA RITA – 20 VAGAS

05 MOT. DE CAMINHÃO (ROTAS REGIO. E INTERNAC.)

03 ELETRICISTA DE REDE AÉREA DE TR. DE VEÍCULOS

03 DESTILADOR

03 CALDEIREIRO SERRALHEIRO

03 BORRACHEIRO

01 TÉCNICO EM FARMÁCIA

01 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

01 FARMACÊUTICO

SINE BAYEUX – 03 VAGAS

01 – GERENTE COMERCIAL

01 – SUSHIMAN

01 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE