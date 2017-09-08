Sine-PB disponibiliza 247 vagas de emprego em cinco cidades paraibanas
O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (11), 247 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita e Bayeux. A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50), em João Pessoa.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).
Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.
Confira as vagas:
SINE JOÃO PESSOA – 145 VAGAS
50 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
40 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
08 GARÇOM
07 COZINHADOR DE MOLHOS E CONDIMENTOS
06 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
05 FATURISTA
05 CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
04 CHAPISTA DE LANCHONETE
03 BARMAN
02 COORDENADOR DE RESTAURANTE
01 TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
01 TÉC. DE PLAN. E PROGR. DA MANUTENÇÃO
01 SUSHIMAN
01 SERRALHEIRO
01 SERIGRAFISTA
01 PASTELEIRO
01 MÉDICO DO TRABALHO
01 MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
01 MANICURE
01 GERENTE DE MERCEARIA
01 FONOAUDIÓLOGO
01 DESEGNER GRÁFICO
01 COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO
01 BORDADOR
01 ALINHADOR DE RODAS
SINE CAMPINA GRANDE – 48 VAGAS
30 AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS
10 VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE
02 ATENDENTE DE TELEMARKETING
01 TÉCNICO EM ANÁLISE QUÍMICA
01 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
01 SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS)
01 MECÂNICO DE BICICLETAS
01 FERRAMENTEIRO
01 ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA)
SINE GUARABIRA – 31 VAGAS
20 COSTUREIRA EM GERAL
05 AJUDANTE DE MOTORISTA
04 MOT. DE CAMINHÃO (ROTAS REGIO. E INTERNAC.)
01 SUPERVISOR COMERCIAL
01 RECEPCIONISTA ATENDENTE
SINE SANTA RITA – 20 VAGAS
05 MOT. DE CAMINHÃO (ROTAS REGIO. E INTERNAC.)
03 ELETRICISTA DE REDE AÉREA DE TR. DE VEÍCULOS
03 DESTILADOR
03 CALDEIREIRO SERRALHEIRO
03 BORRACHEIRO
01 TÉCNICO EM FARMÁCIA
01 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
01 FARMACÊUTICO
SINE BAYEUX – 03 VAGAS
01 – GERENTE COMERCIAL
01 – SUSHIMAN
01 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE