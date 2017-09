Sine-JP oferece 176 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) recebe currículos para 176 novas vagas a partir desta segunda-feira (18).

Há vagas para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas sem experiência profissional.

Todas as vagas disponíveis estão no link http://midi.as/_j-1



Para esta semana o maior número de vagas é para o posto de mecânico de automóveis, que está com 15 ofertas à disposição.

Para o cargo, os recrutadores exigem nível médio completo, no entanto é necessário experiência de três anos comprovadas na Carteira de Trabalho.

Também há grande oferta para costureira e lanterneiro, ambos com dez vagas.

Os interessados devem procurar todas as informações referentes às vagas apenas nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), além de estarem atentos à validade das vagas ofertadas, que geralmente valem até a sexta-feira subsequente ao anúncio.

Foto: Secom/JP

Quem quiser se inscrever para as vagas deve comparecer ao Sine-JP portando RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência, currículo profissional, comprovante de escolaridade, certificado ou diploma de cursos já feitos.

O Sine-JP fica localizado na Avenida Cardoso Vieira, 85, bairro do Varadouro (ao lado da Praça Antenor Navarro).

O horário de atendimento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Por meio do portal Emprega Brasil e pelo aplicativo Sine Fácil, os trabalhadores também podem concorrer às vagas do Sine-JP.

As empresas que desejam anunciar vagas de empregos devem informar seus dados e as exigências das funções para o e-mail [email protected] br.

Os telefones para contato do setor de captação de vagas são: (83) 3214-1712; 3214-3214 ou 3214-1809.