Sindicato dos jornalistas realiza eleição de nova diretoria neste sábado

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba realiza neste sábado, eleição da nova diretoria para o triênio 2017/2020.

A votação acontecerá das 8h às 20h, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Na Capital, os associados deverão se dirigir à sede do Sindicato, na Rua da Areia, 735, no Varadouro.

Em Campina Grande a sessão funcionará na Associação Campinense de Imprensa – ACI, na Rua Paulo de Frontin, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo, às margens do Açude Velho.

Uma única chapa, ‘Linha Independente’, encabeçada pelo jornalista Land Seixas, foi registrada. Antônio Nunes, atual vice-presidente e que há mais de um ano preside o sindicato interinamente, concorre outra vez à vice-presidência.

Além dele, Campina Grande ainda estará representada na chapa pelos jornalistas Orlando Ângelo, Tatiana Brandão, Leuriceia Barros, Francisco Martins, Francisco José Ferreira, Márcio Rangel, Severino Lopes, Geneceuda Monteiro e Júlio César.

Entre outras metas da nova diretoria, que deverá assumir em outubro próximo, destacam-se a defesa do papel do sindicato como estratégico para a categoria; luta por um sindicalismo classista sem conciliações com os desmandos empresariais e do governo; apoio às lutas gerais da classe trabalhadora e do movimento popular; luta pela elevação do piso da categoria; contra a terceirização e precarização com as medidas anunciadas pelo governo; estímulo à integração dos jornalistas e estudantes de Jornalismo com o movimento sindical; luta pelo reconhecimento e regulamentação do segmento de assessoria de comunicação, e outras bandeiras a serem empunhadas, sempre na busca da valorização do jornalista profissional.