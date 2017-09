Sindicato aprova mudança de local do Maior São João do Mundo

O presidente do SidCampina, Divaildo Bartolomeu, se disse satisfeito com a mudança que a Prefeitura de Campina Grande deve implementar a partir do São João 2018, com a mudança dos shows principais para o novo espaço de eventos na Estação Velha, que já foi denominado de Ronaldo Cunha Lima.

Com isso, o Parque do Povo servirá como estacionamento e também como espaço cultural da festa, com museus, espaço para artesanato, além das apresentações de quadrilhas. Os dois locais serão interligados através de uma calçada sinalizada.

Foto: Ascom

– O pensamento da categoria é de que a ideia do prefeito é positiva. Acreditamos que o evento merece um espaço maior, tendo em vista o crescimento da festa. A administração municipal enxerga que o espaço tem crescido consideravelmente e é necessário um espaço mais agradável e confortável para os turistas e campinenses. Estamos torcendo que tudo dê certo e só temos a parabenizar o prefeito por essa preocupação com o evento, que vai gerar cada vez mais emprego e renda. O que for feito para o crescimento do evento é sempre bem-visto – disse Divaildo.

Segundo ele, o desafio dos empresários do setor de hospedagem e alimentação é garantir uma melhor qualificação da mão de obra para atender melhor os visitantes.

*As informações são da Rádio Campina FM.