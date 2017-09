Setur divulga pontos turísticos de João Pessoa para agentes de viagem em Minas

foto: Secom/JP

Representantes da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) de João Pessoa participam, na próxima terça-feira (12), de uma capacitação com agentes de turismo e viagem de Belo Horizonte (MG) para divulgar os pontos turísticos da capital paraibana. A ação faz parte de uma parceria entre a Setur e a Associação Brasileira de Indústrias e Hoteis (ABIH).

Durante a visita na capital mineira, representantes da Setur e do setor hoteleiro de João Pessoa vão entregar 70 kits aos agentes de turismo de Belo Horizonte com folders e informações sobre os principais atrativos turísticos da cidade. A proposta é impulsionar a venda de pacotes turísticos para João Pessoa e fomentar a parceria no setor entre as duas cidades envolvidas.

“Por meio dessa parceria com a ABIH nós queremos promover mais capacitações em outras cidades do País. Com isso, vamos melhorar cada vez mais à receptividade aos nossos turistas e impulsionar João Pessoa como um dos principais destinos do Nordeste”, destacou o secretário de Turismo, Fernando Milanez.

Reunião – Ainda no próximo dia 12 será realizada a segunda reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O encontro acontecerá na Estação Cabo Branco, no Altiplano e, na agenda de discussões, está a apresentação do Projeto Tríplice Aliança, celebrado entre João Pessoa, Recife (PE) e Natal (RN).

Durante a reunião serão iniciadas as ações referentes à primeira capacitação de operadores de viagens do Recife com relação às potencialidades turísticas de João Pessoa e ainda o projeto do roteiro a pé pelo Centro Histórico da Capital. Além disso, será inaugurada ainda a primeira ilha turística do receptivo pessoense na capital pernambucana.