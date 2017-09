Sesc retrata a brasilidade através da exposição do artista Josenildo Suassuna

foto: ascom

A brasilidade em sua diversidade cultural, regional, geográfica, da fauna e da flora foi retratada na exposição do artista Josenildo Suassuna, em lançamento na última quinta-feira, no Sesc Cabo Branco, na capital paraibana.

Através de obras em diferentes materiais, como acrílica sobre tela, pastel sobre suporte de madeira e papel, Josenildo não busca reproduzir um cenário do cotidiano, mas sim, apresentar uma interpretação artística e técnica do processo de elaboração da percepção do tema.