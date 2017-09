Sesc Paraíba abre seleção para estágio

O Sesc Paraíba está com edital aberto para a seleção de estágio da instituição para 2018, que visa preparar estudantes universitários para o mercado de trabalho.

No total, 56 vagas são oferecidas a estudantes de 20 cursos, distribuídas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira.

As inscrições acontecem de 25 de setembro a 13 de outubro, e o edital completo está disponível no site www.sescpb.com.br.

Na capital, há vagas para os estudantes de Artes Visuais, Biblioteconomia, Jornalismo, Relações Públicas, Bacharel/Licenciatura Educação Física, Enfermagem, Licenciatura em Física, Biologia, Licenciatura em Química, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social e Turismo. Já em Campina Grande, as opções são para Administração, Jornalismo, Bacharel/Licenciatura Educação Física, Enfermagem, Letras (Português), Matemática, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Serviço Social. Em Guarabira, as oportunidades são para os estudantes de Licenciatura em Letras (Português), Licenciatura em História, Licenciatura em Geografia e Licenciatura Educação Física.

A inscrição é gratuita e presencial, realizadas no Sesc Centro João Pessoa (Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro), Sesc Centro Campina Grande (Rua Giló Guedes, 650, Centro) e Sesc Guarabira (Rua Coronel José Maurício da Costa, 290, São José). Para realizar a inscrição, é necessário que o candidato leve a Carteira do Sesc (se for comerciário ou dependente), Cédula de identidade e CPF (originais), uma foto 3×4 e uma declaração de matricula.

Caso o candidato tenha alguma deficiência, é preciso levar um laudo médico atestando o grau ou nível da deficiência.

O aluno deve ter cursado, no mínimo, metade do curso e não ser concluinte do período 2018.1.

A seleção será realizada em três etapas: a primeira acontece por meio de uma prova objetiva aplicada no dia 29 de outubro; a segunda será com uma entrevista com os candidatos classificados na primeira etapa; e a terceira será a nota do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE), que deverá ser entregue pelo aluno no dia da entrevista, através do Histórico Escolar Atualizado.

Os selecionados recebem uma bolsa remuneratória de R$ 656 e o auxilio transporte, de R$ 140. Além disso, terá o direito a férias proporcionais e o seguro contra acidentes.

Os candidatos aprovados iniciarão suas atividades em Março de 2018, exceto os que forem selecionados para as unidades do Sesc Cabo Branco e Sesc Gravatá, que iniciam o estágio ainda em Janeiro. Mais informações podem ser obtidas através do número (83) 3208-3100, e no site institucional.