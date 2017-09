Sesc inscreve escolas e grupos para a Semana da Árvore em João Pessoa

De 21 a 29 de setembro, a Sala de Ciências do Sesc Gravatá, em João Pessoa, apresenta uma exposição e realiza uma série de atividades que fazem alusão às comemorações da Semana da Árvore no Brasil.

As inscrições estão abertas para grupos e escolas que desejam participar do evento.

Neste ano, a ação tem como proposta inserir as pessoas como parte central do contexto científico da importância da árvore na vida de todos nós.

Durante a semana comemorativa, o objetivo é promover reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural.

O Dia da Árvore é comemorado no nosso país no dia 21 de setembro e é muito mais do que o ato simbólico de plantar uma árvore: deve ser encarado como um momento de mudança de postura e conscientização de que nossos atos afetam as gerações futuras.

A escolha de trabalhar com a Semana integra questões científicas que conscientizam também os jovens e passa a incentivar a ideia de que as pessoas estão integradas com a ciência, em que todo desenvolvimento científico é para beneficiar a vida de cada um e, consequentemente, da sociedade.

A celebração do Dia da Árvore é diferente em outras partes do mundo e a data comemorada no Brasil marca o início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério sul.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos.

As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra porque aumentam a umidade do ar pela evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem a temperatura e fornecem sombra e abrigo para algumas espécies.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3237-5253. O Sesc Gravatá fica na Estrada de Gramame, S/N, Valentina.