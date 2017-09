Sesc apresenta mais uma etapa do Palco Giratório em Campina Grande

O Sesc promete movimentar o cenário cultural da cidade de Campina Grande durante os dias 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro.

O projeto Palco Giratório traz à Paraíba quatro espetáculos que promovem a arte através do olhar dos artistas paraibanos e os de outros estados.

Os espetáculos acontecem no Cine Teatro do Sesc Centro e a entrada acontece mediante doação de 2kg de alimentos. Na programação estão os espetáculos Fases, Finita, Metal e Cinzas ao Solo.

Na sexta-feira, 15, às 20h, o público pode conferir o espetáculo Fases, do Ballet da UEPB que são os convidados locais do Palco Giratório.

Já no sábado, 16, às 20h, o público pode conferir o espetáculo solo Finita, da artista Denise Stutz, do Rio de Janeiro, que traz à tona uma reflexão sobre a compreensão e como suportar a ausência.

Dando continuidade à programação cultural, o Balé da Cidade de Campina Grande se apresenta às 19h do domingo, 17, e traz toda a beleza das coreografias sob a interpretação dos dançarinos campinenses.

Encerrando a série de apresentações, o espetáculo Cinzas ao Solo, que acontece na segunda-feira, 18, às 20h, e traz a metáfora do “homem devorando o mundo”, onde o intérprete busca a sensação de comunhão com o todo.

Além dos espetáculos, o projeto busca promover a troca de conhecimento entre os artistas brasileiros, por meio dos intercâmbios.

No dia 19, os artistas do espetáculo Cinzas ao Solo se reúnem com o Balé da Cidade de Campina Grande e a dançarina Denise Stutz também se encontra com o Balé da UEPB para discutirem suas percepções sobre a dança nas diferentes realidades vivenciadas por eles.

Para saber mais informações sobre os espetáculos e a classificação indicativa, os interessados devem entrar em contato com o Sesc Centro Campina Grande através do número (83) 3341-5800. O Cine Teatro do Sesc Centro se localiza na Jiló Guedes, 650, Santo Antônio.