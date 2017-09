Servidores municipais fazem protesto em Patos

Foto: Reprodução/TVPB

Os servidores da Prefeitura do município de Patos, no Sertão paraibano, realizaram nesta quarta-feira um protesto pelas ruas da cidade e em frente a sede do poder executivo.

Eles reivindicaram reajustes salariais e criticaram um projeto de lei encaminhado pelo prefeito à Câmara visa revogar 32 leis que tratam dos direitos dos trabalhadores.

Segundo os manifestantes, o projeto acabaria com os planos de cargos e carreira dos servidores e outros benefícios como progressões e gratificações.