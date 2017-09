Servidores campinenses lotam assembleia em defesa do serviço público de saúde

Os servidores da saúde de Campina Grande lotaram o auditório do Cine Teatro São José na manhã dessa quarta-feira, 13, durante mais uma assembleia que discutiu a situação precária do serviço público de saúde no município.

O encontro foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) e dá continuidade à luta da categoria pela garantia de direitos que não estão sendo respeitados, nem em nível municipal, nem em escala nacional.

Foto: Ascom

Na oportunidade, o vice-presidente do Sintab, Giovanni Freire, lembrou a preocupante reformulação da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), considerada como primeiro passo para o desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresentou o resultado da reunião com a secretária Luzia Pinto, realizada na última segunda-feira, 11.

Segundo ele, embora algumas garantias tenham sido feitas pela secretária, vários problemas graves ainda persistem. Por esta razão, o calendário de movimentações continua no próximo dia 28, com nova assembleia e ato público, no pátio da Secretaria de Saúde, a partir das 8h.

“Este movimento servirá para que a gente possa demonstrar todo o desaso que vem acontecendo não só com os servidores, mas com todo o serviço público de saúde aqui em Campina Grande, por isso convocamos não só os trabalhadores, mas toda a população para participar”, disse Giovanni.

O que falta:

1. Material de limpeza;

2. Água;

3. Material básico de expediente, como caneta, papel, carimbo;

4. Remédios e material básico para realização de exames, o que acarreta demora na marcação;

5. Fardamentos novos. Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) estão trabalhando com fardas velhas e rasgadas.

Pontos garantidos pela Secretaria:

1. Nomeação da comissão do PCCR da Saúde;

2. Pagamento do PMAQ atrasado;

4. Aquisição de fardamento e bolsas para os ACS e ACE, e dos tablets para os ACS, até o final de setembro;

5. Realização de concurso público em 2018, com vagas para várias áreas da saúde.