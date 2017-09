Sereias da Penha preparam coleção especial com peças para decoração

Foto: Divulgação

As artesãs que compõe o grupo Sereias da Penha estão em fase de pesquisa e manufatura de mais um projeto. Desta vez elas vão lançar uma coleção ‘Home’, com peças voltadas para a decoração de ambientes.

Inovadoras e empreendedoras, elas estão buscando mostrar mais novidades para surpreender os clientes. Nesta nova coleção, serão desenvolvidos desde porta guardanapos e descansos para pratos até arranjos de mesas. Muitas peças ainda não foram reveladas, pois elas estão guardando a surpresa.

A coleção está prevista para ser lançada em novembro e as artesãs estão muito confiantes no sucesso desta nova empreitada. “É mais um desafio nas nossas vidas, que está sendo muito bom para desenvolver e ampliar a nossa oferta de produtos. Cada peça é como se fosse um filho prestes a nascer”, disse Joseane Izidro, presidente da Associação Sereias da Penha.

O projeto ‘Sereias da Penha’ é pioneiro em João Pessoa e o sucesso deve-se ao fortalecimento da parceria entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio do programa João Pessoa Artesã (JPA), com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que possibilitou a inclusão social com a apropriação da cultura local na comunidade Praia da Penha.