SENAI apresenta oportunidades de carreira para jovens

Interessados em identificar oportunidades de carreira na indústria podem participar nos dias 14 e 15 de setembro do Mundo SENAI, evento em que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abre as portas de suas unidades em todo o Brasil à comunidade.

O objetivo é divulgar ocupações técnicas da indústria e cursos oferecidos pelo SENAI a jovens que querem ingressar no mercado de trabalho.

Na Paraíba, três unidades irão sediar o evento nas cidades de Campina Grande, Bayeux e Sousa.

Em Campina Grande, a Unidade do SENAI localizada no bairro da Prata, estará apresentando aos visitantes, as ocupações a áreas de atuação que a escola de ensino profissional disponibiliza, a exemplo de Jogos Digitais, interconexões de Redes, Projeto LEGO, Automação e Laboratório Aberto (Projeto – Braço Robótico Colaborativo UR5).

A expectativa é o que evento receba nestes dois dias cerca de 3 mil visitantes em todo o estado.

Para os que gostam de tecnologia, o Mundo SENAI também é o espaço certo. Lá, os visitantes poderão conferir demonstrações de uso dos mais modernos equipamentos e máquinas do mercado em diversas ocupações.

Além disso, visitantes também poderão participar de minicursos em que poderão comprovar a qualidade da educação oferecida pelo SENAI e ter contato com tecnologias usadas nos cursos.

Para a diretora regional do SENAI/PB, Naldinha Adjuto, o evento é uma oportunidade de mostrar à sociedade o relevante papel do SENAI na formação profissional de jovens que estarão inseridos na quarta revolução industrial, que exigirá habilidades profissionais e competências para lidar com as tecnologias mais complexas e tudo de novo que este momento trará para o mercado de trabalho.

Confira no site do Mundo SENAI (http://mundosenai.com.br/) os endereços e a programação do evento em cada unidade do SENAI no país.