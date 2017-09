Senador paraibano é destaque como um dos “100 Cabeças do Congresso”

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) foi o parlamentar paraibano mais citado na edição 2017 dos “Cabeças” do Congresso Nacional, elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), obtendo destaque no seleto grupo dos mais influentes do Parlamento brasileiro neste ano.

O Diap classifica como parlamentar de destaque o deputado ou senador que vem recebendo missões partidárias, políticas ou institucionais e que apresenta um bom desempenho no cumprimento destas missões.

Dessa categoria também fazem parte os parlamentares que têm buscado abrir canais de interlocução, criando seus próprios espaços e se credenciando para o exercício de lideranças formais ou informais no âmbito do Parlamento.

Foto: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Da Paraíba, Raimundo Lira foi o mais citado, com seis citações no levantamento, por sua capacidade como grande negociador, no Senado Federal. Ele é o atual líder do PMDB e da Maioria na Casa.

De acordo com a metodologia utilizada pelo Diap, são “Cabeças” os operadores-chave do Poder Legislativo, cujas preferências, iniciativas e decisões – implementados, por meio dos métodos da persuasão, da negociação, da indução ou da não decisão – prevalecem no processo decisório na Câmara ou no Senado Federal.

Para chegar a esses nomes, o Diap analisa minuciosamente os pronunciamentos, a apresentação de proposições, as intervenções nos debates do Legislativo, a frequência com que o parlamentar é citado na imprensa, os cargos públicos exercidos dentro e fora do Congresso, relatorias de matérias relevantes, forças ou grupos políticos de que faça parte, além dos perfis político e ideológico de cada parlamentar.

Os outros três parlamentares da Paraíba que estão na lista do Diap são o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do Governo; o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), Primeiro Vice-Presidente do Senado; e o deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), líder do Democratas na Câmara.