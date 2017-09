Senador diz que há um ano tenta juntar Ricardo Coutinho e José Maranhão

O senador Raimundo Lira (PMDB) revelou que há mais de um ano conversa com o senador José Maranhão (PMDB) e o governador Ricardo Coutinho (PSB) sobre uma reaproximação dos dois para o pleito eleitoral de 2018.

Foto: Agência Senado

Lira acredita que a aliança será natural já que, segundo ele, a maioria dos peemedebistas apoia o governo do socialista paraibano.

– Tenho conversado com os dois sobre isso e acho que essa aproximação é natural, porque a maioria do PMDB já apoia o governo Ricardo Coutinho e mantém, com o governador, uma parceria política, portanto seria natural o PMDB se aproximar e fazer em 2018 uma coligação com o PSB – disse.

Raimundo Lira ressaltou que o senador José Maranhão sempre se colocou como opção para a candidatura a governador, mas a definição só será feita no próximo ano.

*As informações são da Rádio Correio FM.