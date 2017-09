Senador consegue efetivar empenho de R$ 70 milhões para a Prefeitura de João Pessoa

Por solicitação do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), e do vice-prefeito Manoel Júnior (PMDB), o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) fez gestões junto ao ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de Oliveira, com o objetivo de empenhar o valor de R$ 70.129.457,35 de uma emenda de bancada da Paraíba que tem o valor total de R$ 140 milhões, do Orçamento 2016.

Foto: Ascom

Estes recursos, segundo informou Raimundo Lira, serão aplicados em obras de drenagem, pavimentação, recapeamento asfáltico e acessibilidade, na capital paraibana.

O senador também confirmou que o saldo total da emenda deverá ser descontingenciado entre os meses de outubro e novembro deste ano.